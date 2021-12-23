Дані з ПАР і Британії підтверджують, що штам «Омікрон» спричиняє легший перебіг хвороби. Але він дуже заразний

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Plastifikator x «Бабель»

Дані спостережень з Південно-Африканської Республіки та Великої Британії за зараженими новим штамом «Омікрон» підтверджують, що він справді спричиняє легший перебіг хвороби та значно рідше призводить до госпіталізації. Однак новий штам дуже заразний.

Про це пишуть Sky News і The Guardian.

За даними з ПАР, заражені новим штамом мають на 70—80% легший перебіг хвороби, аніж унаслідок штаму «Дельта». Однак там наголошують, що ці дані не варто екстраполювати на всі країни. Зокрема, середній вік населення ПАР менший, аніж, наприклад, у країнах Європи.

Водночас у Британії зазначають, що заражені «Омікроном» на 15—20% менше потребують стаціонарного лікування і на 40—45% рідше перебувають в лікарні понад добу.

Також ті, хто вже хворів на коронавірус, на 50—60% рідше потребують госпіталізації ніж ті, хто до цього не хворів. Але ризик госпіталізації невакцинованих та неперехворілих залишається приблизно на такому ж рівні, як і від попередніх штамів.

Медики та учені застерігають, що висока заразність цього штаму та його можливість пробивати захист від вакцин все одно можуть створювати навантаження на медичну систему, оскільки чим більше людей буде хворіти, тим більшим буде ризик їхнього потрапляння до лікарні.