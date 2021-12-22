Єврокомісія оголосила про створення швидкого методу виявлення штаму «Омікрон»

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Європейська комісія оголосила про розробку швидкого методу виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

«Новий метод тестування, представлений сьогодні Спільним дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам «Омікрон» швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів. Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення «Омікрону», ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров’я», — сказала єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту, розробленого Спільним дослідницьким центром ЄС. Його презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров’я ЄК. Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.

Зазначається, що новий метод спрямований саме на ідентифікацію варіанту «Омікрон», може використовуватися у всіх лабораторіях, що проводять ПЛР-тестування без тривалих та дорогих процедур.