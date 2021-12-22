ВООЗ рекомендувала для людей з ослабленим імунітетом бустерну дозу вакцини Novavax

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Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендує людям з ослабленим імунітетом використовувати як бустерну дозу вакцину від американської компанії Novavax.

Про це пише Reuters.

Таку рекомендацію випустила Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ із імунізації (SAGE). Вивчивши дані Novavax, експерти заявили, що вакцина може застосовуватися, зокрема, для вагітних і людей з ВІЛ.

Всесвітня організація охорони здоровʼя 17 грудня дозволила для екстреного застосування вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Novavax. Препарат має назву Covavax, його виробляють в Індії за ліцензією Novavax. В організації зазначили, що вакцину Covavax оцінювали за процедурою для використання в надзвичайних ситуаціях. В основі досліджень — дані про якість, безпеку й ефективність.

Covavax — субодинична вакцина, яка складається із суміші вірусних білків різних типів. Вони не є цільними вірусами, а лише їхніми частинками, які розпізнає імунна система. Субодиничні вакцини роблять з білків, отриманих біотехнологічно — без розмноження вірусу в культурі клітин. За такою технологією створюються вакцини, які вже використовуються в календарі щеплень, зокрема проти гепатиту В та гемофільної інфекції.