Дані з ПАР: Регіон, де вперше виявили «Омікрон», пройшов пік захворюваності. Рівень госпіталізації та смертності був нижчий, ніж раніше

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Plastifikator x «Бабель»

У Південно-Африканській Республіці заявили, що регіон Гаутенг, де вперше виявили новий штам коронавірусу «Омікрон», уже пройшов пік захворюваності. Рівень госпіталізації та смертності там був нижчий, ніж під час попередніх хвиль.

Про це пише Reuters.

Учені зазначають, що викликана «Омікроном» хвиля справді спричиняла значно більшу кількість хворих, але водночас меншу летальність. Вони підкреслюють, що для точних даних потрібно провести додаткові дослідження. До того ж, це висновок щодо ситуації в ПАР — в інших країнах штам «Омікрон» може поводитися інакше.

У ПАР не запроваджували жорстких карантинів через новий штам, а уважно стежили за рівнем госпіталізації. За перші чотири тижні поширення «Омікрону» кількість нових випадків суттєво зросла, як порівняти з іншими хвилями, однак частка госпіталізованих хворих становила 5,7% проти понад 13%, що була раніше.

Згодом частка госпіталізованих і померлих знизилася до 5,6%, тоді як під час попередніх хвиль цей показник сягав 19%. Також, за даними медиків, 87% померлих від коронавірусу були невакциновані або вакциновані одною дозою.