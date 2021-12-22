У США спростували заяву Міноборони Росії про підготовку провокації на Донбасі з використанням хімікатів

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David B. Gleason / Flickr

У Міноборони США назвали заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито підготовку приватними американськими військовими компаніями провокації з хімічними речовинами на Донбасі такою, що «не відповідає дійсності».

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

«Заяви міністра Шойгу абсолютно не відповідають дійсності. Вони неправдиві», — сказав він.

Також Кірбі зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін протягом останніх днів не говорив із Шойгу та не планує.

Водночас представник Пентагону наголосив, що значна присутність російських сил поблизу і навколо кордону України «продовжує викликати занепокоєння».

«Ми й досі не знаємо остаточного наміру. І немає жодних ознак того, що президент Путін ухвалив те чи інше рішення. Ми, як і раніше, вважаємо, що є час і простір для дипломатії та дискусій для досягнення результату, який не збільшує нестабільність та не порушує територіальну цілісність України», — додав він і зауважив, що для деескалації ситуації на Донбасі Росія має відвести війська від кордону.

Також на заяву Шойгу відреагував представник Державного департаменту США Нед Прайс на своїй сторінці у Twitter, закликавши Росію «припинити використовувати помилкову підбурювальну риторику та зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій».