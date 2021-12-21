ВООЗ закликає світ розпочати бустерну вакцинацію всіх груп населення

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Veselības ministrija / Flickr

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге заявив, що за кілька тижнів штам коронавірусу «Омікрон» стане домінантним у більшості країн європейського регіону .

Про це повідомляє Reuters.

Клюге закликав уряди країн приготувалися до значного сплеску хвроби через поширення мутованого штаму та розпочати бустерну вакцинацію населення.

За його словами, з моменту появи «Омікрону» новий штам уже виявили у 38 з 53 країн європейського регіону.

«Ми бачимо бурю, що насувається. Протягом декількох тижнів «Омікрон» домінуватиме в більшій частині країн регіону», — зазначив Ханс Клюге та наголосив, що зараз настав час бустерної вакцинації усіх категорій населення.

Європейська бюро зазначило, що 89% випадків зараження «Омікроном» у Європі мали загальні симптоми, такі як кашель, біль у горлі та підвищення температури.

«Велика кількість нових випадків зараження COVID-19 може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та повсюдного порушення роботи систем охорони здоровʼя та інших найважливіших служб», — сказав Клюге.