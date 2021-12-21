Нова Зеландія через «Омікрон» переносить відкриття кордонів на кінець лютого
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Влада Нової Зеландії вирішила перенести відкриття своїх кордонів через штам коронавірусу «Омікрон» із січня 2022 року на кінець лютого.
Про це повідомляє The Guardian.
«Пандемія COVID-19 продовжує набирати обертів, і ми повинні реагувати, щоб продовжувати захищати життя, не вводячи обмежень і локдаунів без нагальної потреби», — заявив міністр з реагування на коронавірус Кріс Хіпкінс.
За його словами, відтермінування відкриття кордонів зіпсує плани тим, хто планував поїздки до Нової Зеландії влітку.
До того ж тепер мандрівники, які повертаються у країну, повинні будуть надати тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до відʼїзду, а не за 72 години, як було раніше.
Окрім цього, перебування на ізоляції після в’їзду збільшиться до 10 днів (із семи).
Також у країні буде прискорено кампанію з бустерної вакцинації — скоротять інтервал між другою та третьою дозами вакцини. За планами уряду Нової Зеландії, 82% громадян зможуть зробити бустерне щеплення вже до кінця лютого.
- У листопаді уряд Нової Зеландії презентував план поетапного відкриття кордонів. З 16 січня до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії. Із 13 лютого планувалося відкрити в’їзд усім новозеландцям, які перебувають в інших країнах. А з 30 квітня до Нової Зеландії змогли б приїхати іноземні туристи — уперше від початку пандемії.
- Нова Зеландія входить до низки країн із найменшим рівнем захворюваності на COVID-19. У країні вакциновані вже 80% дорослого населення. При цьому в листопаді 2021 року в Новій Зеландії спостерігався серйозний спалах через штам «Дельта». Середній добовий показник кількості нових хворих — 130 людей.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом, світ закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини. Це ж рекомендує і Moderna.