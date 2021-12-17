Звільнений заступник голови МВС Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і «російський слід»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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«Бабель»
Колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у 2019 році намагалися вбити — його машину розстріляли через три місяці після призначення на посаду.
Про це він заявив в інтерв’ю Бабелю.
«Є кримінальне провадження, але я не можу про це говорити. Була загроза сімʼї. І я живу у такому стані. Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою досі», — розповів Гогілашвілі, пояснюючи свою поведінку, яка призвела до звільнення, емоційним станом.
За словами ексзаступника глави МВС, погрози йому надходять з боку Росії.
«Це російський слід, «Хімпром». Все дуже близько повʼязане із Росією. Там одна з найбільших організацій, найбільших кланів, які займаються виробництвом та продажем наркотиків. «Хімпром», який влаштувався тут, — це громадяни Росії, які виробляють та торгують амфетаміном у величезних кількостях», — зазначив він.
На думку Гогілашвілі, якщо затримати членів цього клану, то в Україні вдалося «вибити амфетамін відсотків на 60».
Водночас він заявив, що деякі працівники Нацполіції, МВС, прокуратури, СБУ пов’язані з цим угрупованням, вони його «кришують» та отримують за це гроші.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.