Не розширювати НАТО та не розміщувати ракети за кордоном: Росія оприлюднила свої проєкти договорів зі США про гарантії безпеки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти договорів про гарантії безпеки. Один із них має бути підписаний зі США, а інший — з НАТО.
Про це пише пресслужба МЗС РФ.
Документи містять переважно однакові вимоги як до США, так і до інших країн-членів НАТО. Однією з основних вимог є гарантії нерозширення Альянсу. У проєкті договору зі США наголошується лише на нерозширенні НАТО на схід та в колишні пострадянські країни, натомість проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу.
Росія пропонує домовитися про те, що всі підписанти документів мають поважати безпеку один одного, не розміщувати ракети середньої та малої дальності за кордоном, а також не використовувати інші держави для підготовки нападу на будь-яку зі сторін.
Окремо Росія просить США не створювати військові бази на територіях пострадянських країн та не розгортати ядерну зброю за кордоном.
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