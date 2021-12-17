Країни G7 назвали штам «Омікрон» найбільшою загрозою охороні здоров’я в усьому світі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
Країни «Великої сімки» назвали новий штам коронавірусу «Омікрон» головною загрозою глобальній системі охорони здоров’я. Вони закликали всі держави світу співпрацювати й обмінюватися інформацією про новий штам.
Про це йдеться у спільній заяві G7.
«Міністри, глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, погодилися з тим, що ці події [повʼязані з «Омікроном»] слід розглядати як найсерйознішу поточну загрозу для глобальної охорони здоровʼя», — зазначили вони.
У зв’язку з цим міністри наголосили на важливості співпраці та обміну інформацією. Вони вважають, що це стане ключем до вирішення ситуації.
«Міністри наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, секвенування геному, до вакцин і терапевтичних засобів. Вони також погодилися зі зростанням важливості бустерних кампаній і регулярних тестів разом із постійними нефармацевтичними заходами», — йдеться в заяві.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу закрилися від Південної Африки та посилили карантин. 13 грудня було підтверджено перший випадок смерті у пацієнта з «Омікроном».
- Україна ухвалила рішення, що ті, хто прибуватиме із Африки, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- Є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що проти «Омікрону» необхідно щепити трьома дозами вакцини.