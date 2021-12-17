ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

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Європейський Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року. Там пригрозили новими санкціями, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

«Лідери країн ЄС одностайно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії», — написав він.

Мішель також зазначив, що ЄС закликає Росію виконувати Мінські угоди, і попередив, що в разі вторгнення в Україну на неї чекають «масивні наслідки» і РФ доведеться заплатити «високу ціну».

Водночас у ЄС підкреслюють, що прагнуть мати хороші відносини з Росією, але все залежить від Москви.

«Ми хотіли б бачити ситуацію, за якої відносини з Росією були б добрими, але це значною мірою залежить від вибору, який зробить Москва», — сказала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.