Королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний обід через пандемію

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Королева Єлизавета скасувала традиційний передріздвяний обід для членів королівської родини. Це зумовлено поширенням у країні нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це пише BBC.

Однією з причин цього рішення стало те, що проведення такого обіду може поставити під загрозу різдвяні плани багатьох людей, якщо хтось раптом заразиться коронавірусом. Очікувалося, що на обіді мали бути присутні приблизно 50 осіб. Торік королева теж скасувала цей традиційний захід.

Обід мав відбутися на початку наступного тижня у Віндзорському замку. Зазвичай королева влаштовує цей захід для багатьох членів королівської родини напередодні від’їзду до Сандрингемського палацу, де вона традиційно святкує Різдво.

На таких обідах королева отримує можливість зустрітися з тими членами родини, які не можуть відвідати її на Різдво. Окрім дітей, внуків і правнуків на заходах також присутні двоюрідні брати Єлизавети з родинами.