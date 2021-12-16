Пʼятий сусід України. У Польщі перший випадок зараження COVID-штамом «Омікрон»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У Польщі підтвердили перший випадок захворювання на штам коронавірусу «Омікрон».
Як повідомляє RMF24, інфікованого хворого виявили у місті Катовіце.
«Мутацію було виявлено у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото. Пацієнтка перебуває в ізоляторі і почувається добре», — повідомили у МОЗ Польщі, зазначивши, що виконали всі необхідні санітарні норми.
Польща стала пʼятим сусідом України, який зафіксував «Омікрон» на своїй території. Раніше цей штам виявили в Росії, Румунії, Угорщині і Словаччині.
У Європарламенті раніше заявили, що «Омікрон» вже до середини січня стане домінантним у Європі.
В Україні на «Омікрон» очікують цього тижня.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба при цьому протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Також відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини. Це ж рекомендує і Moderna.