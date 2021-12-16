Євросоюз підготував санкційний пакет проти Росії на випадок повномасштабного вторгнення в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уже підготував додаткові санкції проти Росії, які торкнуться різноманітних сфер економіки.
Про це повідомляє ВВС.
«Послання дуже чітке: якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, ціна буде дорогою, а наслідки — серйозними», — зазначила фон дер Ляєн, не деталізувавши, яким саме буде санкційний пакет.
Зазначимо, що під час першого дня саміту «Східного партнерства» в Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель теж наголосив, що Росія заплатить високу ціну за будь-яку військову агресію проти України.
«Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити разом із нашими партнерами в НАТО, «Великій сімці», зі США, Канадою та Великою Британією: якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію», — сказав він.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії.
- 9 грудня Володимир Зеленський провів розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили підтримку України на тлі агресії РФ і скоординували позиції щодо подальших кроків у пошуку шляхів до миру на Донбасі. У Білому домі назвали розмову «дуже теплою», вона тривала 90 хвилин.
- Натомість під час засідання ТКГ щодо Донбасу, яке відбулося 9 грудня, Росія відхилила всі ініціативи української делегації.