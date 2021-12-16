Євросоюз підготував санкційний пакет проти Росії на випадок повномасштабного вторгнення в Україну

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European Parliament / Flickr

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уже підготував додаткові санкції проти Росії, які торкнуться різноманітних сфер економіки.

Про це повідомляє ВВС.

«Послання дуже чітке: якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, ціна буде дорогою, а наслідки — серйозними», — зазначила фон дер Ляєн, не деталізувавши, яким саме буде санкційний пакет.

Зазначимо, що під час першого дня саміту «Східного партнерства» в Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель теж наголосив, що Росія заплатить високу ціну за будь-яку військову агресію проти України.

«Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити разом із нашими партнерами в НАТО, «Великій сімці», зі США, Канадою та Великою Британією: якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію», — сказав він.