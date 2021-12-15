Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземців до кінця грудня

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Nick Brundle Photography

В Ізраїлі через пандемію коронавірусу вирішили продовжити заборону на в’їзд для іноземців до 29 грудня. Так само продовжено обмеження на виїзд із країни.

Про це повідомляється на сторінці премʼєр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета у Facebook.

«Під час телефонного голосування уряд затвердив продовження правил, що обмежують вʼїзд та виїзд із Ізраїлю, на додаткові 7 днів до середи, 29 грудня 2021 року», — написав він.

Окрім цього, міністри Ізраїлю схвалили внесення Великої Британії та Данії до списку «червоних» країн з 00:00 п’ятниці, 17 грудня. Потрапити в Ізраїль або виїхати до країн із «червоного» списку можна лише після отримання спеціального дозволу.