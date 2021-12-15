Президент Зеленський провів зустріч із лідерами Франції та Німеччини. Говорили про російську загрозу та курс у НАТО

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Президент України Володимир Зеленський 15 грудня на полях саміту «Східного партнерства» у Брюсселі зустрівся окремо з президентом Франції та канцлером Німеччини, а потім провів із ними тристоронню зустріч.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зустріч із Макроном

На зустрічі з Емманюелем Макроном Зеленський обговорив питання спільних економічних проєктів, європейської інтеграції України, скоординував позиції України та Франції щодо євроатлантичних устремлінь української держави та обговорив протидію російській гібридній агресії в Європі.

Зустріч із Шольцом

Під час першої зустрічі з новим канцлером ФРН Олафом Шольцем Зеленський висловив сподівання, що новий німецький уряд продовжить підтримувати Україну, у тому числі щодо збереження транзиту газу через територію України після 2024 року. Зеленський запросив Шольца до України.

Зустріч трьох лідерів

Під час тристоронньої зустрічі лідери країн обговорювали війну на Донбасі та загрозу масштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Зеленський наголосив, що Україна не піддається ні на які провокації на кордоні і не має наміру виявляти агресивні дії. Він зазначив, що країна дотримується дипломатичного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сторони погодилися продовжити активну роботу в «нормандському форматі» та домогтися виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами, включаючи Росію, на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Зеленський наголосив, що насамперед це стосується дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, взаємне звільнення полонених та відкриття двох нових пунктів пропуску.

Лідери країн закликали російську сторону повернутися до конструктивної роботи в «нормандському форматі».