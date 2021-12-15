Брат голови Окружного адмінсуду Києва Юрій Зонтов вийшов із СІЗО під заставу

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Юлія Вебер / «Бабель»

Рідний брат голови Окружного адміністративного суду Києва Юрій Зонтов вийшов із слідчого ізолятора. За нього внесли заставу у 7,6 мільйона гривень.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив адвокат Зонтова Олександр Корнага. Джерело «Бабеля» у правоохоронних органах повідомило, що заставу внесли у понеділок, 14 грудня.

На Зонтова одягли електронний браслет. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та особами, які проходять у його справі, а також залишати Київ та область. Крім цього, він повинен прибувати на кожну вимогу суду або прокурора і здати на зберігання закордонний паспорт.