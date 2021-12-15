«Він був усюди». Газета Financial Times також назвала Ілона Маска людиною року

Новини

Getty Images / Bloomberg / Contributor

Британська газета Financial Times назвала американського підприємця, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска людиною року. Про це газета оголосила у середу, 15 грудня.

Видання називає Ілона Маска людиною року, бо він спровокував «історичне зрушення у світовій автомобільній промисловості у бік електромобілів».

«Довгий час представники автомобільної промисловості називали нас із [Ніколою] Теслою дурнями та шахраями. Вони говорили, що електромобілі не працюють, неможливо досягти дальності та продуктивності. І навіть якби ви це зробили, ніхто б їх не купив», — каже Маск в інтервʼю Financial Times. Бізнесмен зазначив, що є одна важлива причина, з якої автовиробники вирішили перейти на електрику: «Поки ми не почали забирати у них значну частку ринку, вони ніяк не відреагували».

Крім цього, Маск претендує на звання найінноваційнішого підприємця свого покоління, адже «він був усюди» і його робота не обмежується автомобілями. Так, наприклад, приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX у 2020 році вперше після космічного корабля «Шаттл» відправила людину увкосмос, а його мережа супутників Starlink має створити дешевий та високопродуктивний супутниковий інтернет-канал зв'язку. Крім цього, ракета бізнесмена Starship очікує свого першого випробувального запуску.

Ілон Маск також певним чином вплинув і на ринок криптовалюти: за рік своїми постами у Twitter, де має понад 66 мільйонів підписників, він підвищив вартість Dogecoin на майже 6%.