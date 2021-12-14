Справа про «диверсію на газопроводі»: в окупованому Криму силовики провели нові обшуки у кримських татар

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Facebook / Крымская солидарность

В окупованому Криму російські силовики провели чергові обшуки у кримських татар, одного з них вивозили в невідомому напрямку.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Twitter.

«У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових», — написала вона.

Джапарова вимагає від Росії припинити репресії проти місцевого населення в Криму.

«Згідно з нормами міжнародного права, Росія як держава-окупант зобовʼязана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму і звільнити Нарімана Джеляла, Азіза і Асана Ахтемових, а також всіх незаконно утримуваних нею українських громадян», — додала заступниця глави МЗС України.

За даними правозахисної організації «Кримська солідарність», після обшуку Куртумера Чалгозова в наручниках забрали з будинку в невідомому напрямку.

Сам чоловік розповів, що перебував у машині з повʼязкою на очах, його відвезли до невідомої будівлі в Сімферополі, де допитували про диверсію газопроводу в селі Перевальне, в якій звинувачують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових.

Чалгозов запевнив, що не має інформації про це. Силовики попередили, що незабаром на нього чекає повторний допит.

Окрім цього, у кримського татарина вилучили під час обшуку мобільний телефон, який поки що не повернули.