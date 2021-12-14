«Це дезінформація». Держдеп спростував інформацію про плани США тиснути на Україну заради поступок Росії

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США не планують змушувати Україну до поступок Росії в обмін на деескалацію ситуації на її кордоні.

Про це у своєму зверненні заявила заступниця державного секретаря США Керен Донфрід.

У зверненні вона підкреслила, що прибула до Києва, щоб запевнити українців у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

«Дозвольте мені повторити вам те, що ми сказали керівництву України: думка про те, що ми будемо підштовхувати Україну до поступок у перемовинах і діалозі з Росією є чистою дезінформацією і до неї слід ставитися як до такої», — сказала Донфрід.

Вона заявила, що «одна країна не може змушувати іншу змінювати свої кордони та політику» і нагадала, що США попередили Росію про тяжкі наслідки у разі вторгнення до України. За словами Донфрід, вона має намір повторити ці меседжі на переговорах у Москві.

Минулого тижня агентство Associated Press, посилаючись на джерела у Вашингтоні заявило, що адміністрація Байдена пропонуватиме Україні піти на поступки у питанні окупованого Донбасу, зокрема — запропонувати окупованим територіям самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів. Також представник Держдепу начебто заявив українській владі, що у найближчі 10 років Україну не приймуть до НАТО.

7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.