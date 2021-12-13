Австрія закликала ввести в експлуатацію «Північний потік — 2»

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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, який пробув кілька тижнів на посаді канцлера, закликав Раду міністрів закордонних справ держав Євросоюзу якнайшвидше ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік — 2».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шалленберг заявив, що газопровід завершено, тепер його потрібно використовувати. Він вважає помилковим ставити під сумнів використання трубопроводу щоразу, коли у Євросоюзу виникають суперечки з Москвою.

Своєю заявою голова МЗС Австрії відреагував на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка говорила, що не бачить підстав для введення «Північного потоку — 2» в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також вона зазначала, що в разі вторгнення армії Росії до України трубопровід можуть відключити.