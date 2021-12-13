Австрія закликала ввести в експлуатацію «Північний потік — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
picture alliance / Contributor / Getty Images
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, який пробув кілька тижнів на посаді канцлера, закликав Раду міністрів закордонних справ держав Євросоюзу якнайшвидше ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік — 2».
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Шалленберг заявив, що газопровід завершено, тепер його потрібно використовувати. Він вважає помилковим ставити під сумнів використання трубопроводу щоразу, коли у Євросоюзу виникають суперечки з Москвою.
Своєю заявою голова МЗС Австрії відреагував на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка говорила, що не бачить підстав для введення «Північного потоку — 2» в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також вона зазначала, що в разі вторгнення армії Росії до України трубопровід можуть відключити.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини, зокрема й для Австрії, через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки що призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.
- Наприкінці листопада МВФ оцінив втрати України від запуску «Північного потоку — 2» у $1,2 мільярда щороку.