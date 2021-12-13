У Великій Британії зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу «Омікрон»

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Plastifikator x «Бабель»

У Великій Британії підтвердили смерть пацієнта з мутацією коронавірусу «Омікрон». Це перша підтверджена у світі смерть від штаму B.1.1.529.

«На жаль, «Омікрон» призводить до госпіталізації і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від «Омікрону», — оголосив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, передає Sky News.

У британському уряді вважають, що через «дуже заразну» природу штам може «домінувати та поширюватися в геометричній прогресії». За прогнозами британських учених, «Омікрон» стане домінантним у країні вже взимку, а кількість госпіталізацій може перевищити минулорічні показники, сильно вдаривши по Національній службі охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоровʼя досі не оцінила ризики від «Омікрону», але до цього моменту смертей від нього не фіксували.