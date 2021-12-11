«Ні Пекіну-2022»: тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля будівлі МОК у Лозанні

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Тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету (МОК), закликаючи світ бойкотувати зимові Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, протестувальники є членами Асоціації молоді Тибету в Європі (TYAE) та організації «Студенти за вільний Тибет» (SFT). Активісти прийшли до будівлі МОК у Лозанні, коли там зібралися офіційні особи, та вимагали від країн відмовитися від участі в «іграх геноциду», які, на їхню думку, використовуються для покращення репутації Китаю.

«Співпрацюючи з Китаєм, МОК стає спільником злочинів Комуністичної партії Китаю, які затьмарять Олімпійські ігри в Пекіні», — заявили активісти.

Два учасники акції протесту розгорнули плакат над входом у будівлю з написом «Ні Пекіну-2022», а пʼятеро студентів зайшли на територію комітету і влаштували сидячий страйк.

Поліція почала виганяти учасників акції після трьох годин протестів. За словами організаторів та очевидця, протест був мирним, проте у МОК заявили, що був поранений один із охоронців.

«МОК завжди прислухається до всіх побоювань, які безпосередньо повʼязані з Олімпійськими іграми. Ми неодноразово вступали в контакт із мирними демонстрантами і розʼяснювали нашу позицію, але ми не вступатимемо в контакт із агресивними протестувальниками, які застосували силу, щоб проникнути в будівлю МОК та завдати шкоди працівникам безпеки», — цитує заяву МОК Reuters.