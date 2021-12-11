«Ні Пекіну-2022»: тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля будівлі МОК у Лозанні
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Masashi Hara / Contributor / Getty Images
Тибетські студенти прикували себе до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету (МОК), закликаючи світ бойкотувати зимові Олімпійські ігри у Пекіні.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, протестувальники є членами Асоціації молоді Тибету в Європі (TYAE) та організації «Студенти за вільний Тибет» (SFT). Активісти прийшли до будівлі МОК у Лозанні, коли там зібралися офіційні особи, та вимагали від країн відмовитися від участі в «іграх геноциду», які, на їхню думку, використовуються для покращення репутації Китаю.
«Співпрацюючи з Китаєм, МОК стає спільником злочинів Комуністичної партії Китаю, які затьмарять Олімпійські ігри в Пекіні», — заявили активісти.
Два учасники акції протесту розгорнули плакат над входом у будівлю з написом «Ні Пекіну-2022», а пʼятеро студентів зайшли на територію комітету і влаштували сидячий страйк.
Поліція почала виганяти учасників акції після трьох годин протестів. За словами організаторів та очевидця, протест був мирним, проте у МОК заявили, що був поранений один із охоронців.
«МОК завжди прислухається до всіх побоювань, які безпосередньо повʼязані з Олімпійськими іграми. Ми неодноразово вступали в контакт із мирними демонстрантами і розʼяснювали нашу позицію, але ми не вступатимемо в контакт із агресивними протестувальниками, які застосували силу, щоб проникнути в будівлю МОК та завдати шкоди працівникам безпеки», — цитує заяву МОК Reuters.
- Тибет — це автономний район на південному заході Китаю. Він має власний Народний уряд і Народний конгрес, але контролює їх Комуністична партія Китаю, який захопив контроль над Тибетом у 1950 році і назвав це «мирним визволенням». Автономію Тибет отримав у 1965 році. КНР заявляє, що бореться з бідністю та підтримує місцеву культуру, але разом з тим бореться і з впливом буддизму в регіоні. Багато тибетців у вигнанні звинувачують Пекін у релігійних репресіях і руйнуванні їхньої культури. Уряд КНР відкидає звинувачення і заявляє, що Тибет «домігся значного розвитку під його владою».
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Варіант оголосити Китаю дипломатичний бойкот на Олімпіаді розглядає також Японія.
- 6 грудня США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини. У Китаї та Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували це рішення. Китайці вважають це провокацією, а в МОК підкреслили, що присутність дипломатів не є обов’язковою. 8 грудня про аналогічні рішення повідомили Австралія та Велика Британія, згодом до них долучилася Канада.
- У МЗС Китаю заявили, що країни, які оголосили про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, «заплатять за свої помилкові дії».