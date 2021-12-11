В Україні зафіксували понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 168 тисяч

Новини

В Україні за минулу добу 10 грудня виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 199 медиків та 991 дитина.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 2 307 людей, а 446 хворих померли від ускладнень. Водночас 25 861 українець успішно одужав від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (1 203) та Одеській (697) області.

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 168 тисяч українців. 55 тисяч отримали першу дозу, а 112 тисяч — другу.