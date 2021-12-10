Зеленський: Путін запевнив Байдена, що Росія не буде вторгатися в Україну

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Глава Кремля Володимир Путін запевнив президента США Джо Байдена, що Росія не продовжуватиме ескалацію щодо України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави... Ми зробили все, щоби Росія сказала США, що ми [Росія] не збираємось вторгатися», — сказав він.

На думку Зеленського, ця заява є «нехай невеликим, не кінцевим, але все ж таки дуже важливим результатом».

«Про компроміси ми ніякі не говорили. Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин із РФ. Тут дуже складний, тонкий, хірургічний момент — як не втратити «нормандський» формат, тому що ти нічого не побудувавши, можеш зруйнувати те, що є, а для нас вкрай важливо не втратити, тому що там є зацікавлений [президент Франції Емманюель] Макрон», — додав президент України.

Водночас він зазначив, що не виключає окремий формат прямих переговорів із російським президентом.

«Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських наших партнерів, і США», — зауважив глава держави.

Окрім цього, Зеленський заявив, що Путін найбільше зацікавлений в розмовах саме із президентом США серед інших світових лідерів.