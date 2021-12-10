Польські спецслужби оприлюднили запис розмови диспетчера та пілота під час посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем

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Unsplash / Kevin Hackert

Польща оприлюднила аудіозапис переговорів між диспетчером та пілотом літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, який примусово посадили у Мінську у травні.

Запис виклав на своїй сторінці у Facebook речник міністра-координатора спецслужб.

«Представляю презентацію про основні висновки розслідування операції білоруських спецслужб проти Романа Протасевича. 23 травня літак Ryanair вимушено приземлився в аеропорту Мінська. Для цього спецслужби Білорусі подали неправдиву інформацію про нібито загрозу вибуху, тероризували екіпаж і позбавляли волі пасажирів, зокрема польських громадян», — зауважив він у дописі.

На аудіо чутно третій голос, який підказує диспетчеру, як відповідати на різні запитання пілота. Коли пілот починає уточнювати інформацію, чути, як диспетчер консультується, що саме він має відповідати, із третьою особою.

За даними польських служб, це «офіцер білоруських служб», який «стежив за роботою диспетчера і давав вказівки».

Зокрема, диспетчер каже пілоту, що на борту літака є бомба, код небезпеки «червоний», тому треба сідати у Мінську.