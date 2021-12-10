Байден обговорив загрози з боку Росії із «Бухарестською девʼяткою». США підтримають східний фланг НАТО

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The Washington Post / Contributor

Президент США Джо Байден провів переговори з лідерами «Бухарестської девʼятки», під час яких обговорив ситуацію на російсько-українському кордоні та загрози з боку Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками переговорів.

Головам країн східного флангу НАТО Байден заявив про прихильність до колективного захисту та «священну відданість» статті 5 договору НАТО про оборону. Відповідно до неї, збройний напад на одну з країн Альянсу вважається нападом на усіх членів НАТО.

Говорячи про загрозу нового вторгнення військ РФ в Україну, голова США заявив про необхідність мати «єдину, підготовлену і рішучу позицію НАТО» для колективного захисту союзників.

Після переговорів із Байденом президент Естонії Алар Каріс в інтервʼю ERR розповів, що США підтримають східний фланг НАТО за необхідності. Лідерам девʼяти країн Байден пообіцяв дати відповідь, зокрема військову, на будь-який недружній крок з боку Росії.

«Якщо буде потрібно, то в державах розмістять додаткові війська НАТО», — сказав Каріс.