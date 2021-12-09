Президент Макрон анонсував зустріч із Зеленським та озвучив дату

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Mikhail Metzel / Contributor

Президент Франції Емманюель Макрон збирається зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у середу, 15 грудня. Також він планує переговори з очільником Росії Володимиром Путіним.

Про це французький лідер заявив під час брифінгу 9 грудня.

«Наше бажання — це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат [«нормандський»] та політичний процес загалом», — сказав Макрон.

За його словами, нині ситуація залишається дуже важкою, нестабільною, «замороженим конфліктом».

«Наша мета, європейців, і США, наших партнерів — це підтримати Україну, забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні», — додав він.