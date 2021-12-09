Зеленський та Байден обговорили ескалацію російських військ на кордоні з Україною

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Офіс президента України / Facebook

Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили нарощення Росією військ поблизу східного кордону з Україною.

«Президент Сполучених Штатів поінформував мене про зміст своїх переговорів з Путіним. Ми також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі та торкнулися розвитку внутрішніх реформ в Україні», — зазначив президент Зеленський у Twitter.

Додаткову інформацію про зміст розмови оприлюднив Офіс президента у короткому релізі. Там ідеться, що ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, США разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

«Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення щодо членства України в НАТО залежить винятково від волі українського народу», — наголосив Єрмак, додавши, що розмова тривала півтори години.

За словами глави ОП, Україна не має намірів нападати на кого-небудь, а навпаки наполяє на повному режимі припинення вогню на Донбасі.

Також у релізі сказано, що глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проєкт «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.