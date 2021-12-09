У ВООЗ визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерне щеплення від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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John Twohig / Flickr
У Всесвітній організації з охорони здоров’я визначили дві групи людей, яким рекомендують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу.
Про це пише Reuters.
Консультативна група ВООЗ рекомендує, щоб бустерну дозу отримали люди з ослабленим імунітетом і ті, хто вакцинувався інактивованою вакциною. Наразі ВООЗ визнала лише три такі вакцини: CoronaVac, Sinopharm і Bharat.
Багато країн вже запроваджують бустерну вакцинацію для літніх громадян та людей із груп ризику, але занепокоєння через новий штам коронавірусу «Омікрон» спонукає їх розширити програму бустерної вакцинації.
Представник експертної групи на брифінгу зазначив, що ефективність вакцин проти коронавірусу з часом падає, причому дуже сильно вона знижується саме у людей похилого віку.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через цей штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.