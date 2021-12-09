Apple добилася відстрочки на зміни в App Store у справі проти студії Epic Games
- Автор:
- Костя Андрейковець
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CNET Highlights / YouTube
У середу, 8 грудня, компанії Apple вдалося оскаржити вердикт у судовому розгляді зі студією Epic Games за день до того, як він набув чинності. Апеляційний суд став на бік Apple і компанія зможе зберегти свою платіжну монополію в App Store, доки справа триває.
Про це повідомляє The Verge.
10 вересня окружний суд Каліфорнії заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store на сторонніх платіжних системах. Apple потрібно було внести нові зміни на App Store до 9 грудня, що компанія і оскаржила.
У Apple заявили, що внесення змін до правил магазину нібито може порушити баланс, який призведе до збитків для Apple та її клієнтів, поставивши під загрозу їхню безпеку та конфіденційність.
Апеляційний суд дійшов висновку, що зауваження Apple «викликають серйозні питання щодо рішення окружного суду». Відповідно до постанови апеляції, вердикт окружного суду набуде чинності лише після нового розгляду справи. На це може піти кілька місяців.
- Конфлікт між Epic Games і Apple почався в кінці літа 2020 року, після того як розробники Fortnite додали у гру систему оплати в обхід платформи Apple. У відповідь Apple видалила гру зі свого магазину. Те саме зробила і Google.
- Epic Games подала низку позовів, а розробники Fortnite запустили проти Apple медіакампанію #FreeFortnite, у рамках якої закликали своїх гравців вимагати компенсацію, якщо вони втратять доступ до гри зі своїх гаджетів. Зокрема, вони створили відеоролик-пародію на відому рекламу Apple.
- У вересні голова Epic Games звинуватив Apple у бані гри Fortnite на час судових розглядів. Експерти заявляють, що процес розгляду всіх апеляцій з боку Apple та Epic може затягнутися на кілька років.