Дослідження: COVID-штам «Омікрон» у чотири рази заразніший за «Дельту», але протікає у хворих у легкій формі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Новий аналіз і попередні дослідження штаму коронавірусу «Омікрон», які провели вчені японського Університету Кіото, показали, що він у чотири рази заразніший за штам «Дельта», але повальної госпіталізації не спричиняє.
Про це пише Bloomberg.
Математичне моделювання та аналіз геному нового варіанту вірусу говорять про те, що він долає імунітет людини, вироблений природним шляхом або за рахунок вакцини, але протікає у хворих у легкій формі. Тяжких випадків хвороби спостерігається мало.
- Поки що весь світ побоюється великих наслідків через поширення «Омікрону» і закрився від Південної Африки, звідки прийшов штам. Всесвітня організація охорони здоровʼя при цьому закликає не панікувати і повідомляє, що смерті від нового штаму ще не зафіксували.
- Раніше повідомлялося, що антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон». Компанія після цього повідомила, що необхідно колоти три дози.