Дослідження: COVID-штам «Омікрон» у чотири рази заразніший за «Дельту», але протікає у хворих у легкій формі

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Новий аналіз і попередні дослідження штаму коронавірусу «Омікрон», які провели вчені японського Університету Кіото, показали, що він у чотири рази заразніший за штам «Дельта», але повальної госпіталізації не спричиняє.

Про це пише Bloomberg.

Математичне моделювання та аналіз геному нового варіанту вірусу говорять про те, що він долає імунітет людини, вироблений природним шляхом або за рахунок вакцини, але протікає у хворих у легкій формі. Тяжких випадків хвороби спостерігається мало.