Захисні маски та COVID-паспорти: у Британії уряд оголосив про «план Б» для боротьби з коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Уряд Великої Британії через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» вирішив повернути низку карантинних обмежень. У країні з літа майже не було карантину через високий рівень вакцинації.
Про це пише BBC.
За словами прем’єра Бориса Джонсона, уряд переходить до «плану Б» для стримування поширення хвороби. Там порадили вже з понеділка за можливості максимально перевести працівників на дистанційну роботу.
Також у країні повертають обов’язкове носіння захисної маски у закритих громадських місцях. Окремо у Британії почнуть користуватися і так званими COVID-перепустками, в яких міститиметься інформація про вакцинацію або негативний тест. Вони будуть обов’язковими для нічних клубів та місць з великим скупченням людей.
Для людей, які контактували з зараженими новим штамом, запровадять щоденні тести замість того, щоб саджати їх на тривалу ізоляцію.
Джонсон підкреслив, що нові карантинні заходи не є суворими, а тому підготовка до святкування Різдва має відбуватися як і завжди — але за умови дотримання обмежень.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.