КМДА: У Києві облаштовано майже 5 тисяч укриттів для населення

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Фонд захисних споруд у Києві налічує майже 5 тисяч місць для укриття населення у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Київміськадміністрація.

За словами директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, в Києві сплановано використання 4 913 укриттів, із них:

3 741 цокольних та підвальних приміщень;

355 підземних автопаркінгів;

256 підземних переходів;

47 підземних приміщень метрополітену.

В КМДА нагадали, що у разі виникнення надзвичайної ситуації спрацює територіальна автоматизована система централізованого оповіщення населення. Оповіщення йтимуть місцевими мережами зв’язку, зокрема через радіомовлення та телебачення, комп’ютерні автоматизовані системи оповіщення телефонною мережею та за допомогою оснащених гучномовцями автомобілів.