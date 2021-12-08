Телескоп Hubble відновив роботу всіх приладів та повернувся до повноцінних спостережень

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Команда американського космічного телескопа Hubble відновила роботу всіх чотирьох приладів після масштабних збоїв, які сталися наприкінці жовтня. Тоді телескоп перейшов у безпечний режим, припинивши всі спостереження.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Насамперед фахівці змогли відновити роботу камери Advanced Camera for Surveys, а потім запрацювала камера WFC 3. 28 листопада інженери відновили функціонування спектрографа Cosmic Origins Spectrograph, а 7 грудня — виконали останні роботи.

Зараз усі наукові прилади телескопа пройшли перевірку та включені до програм майбутніх досліджень.

Під час останнього збою сталася помилка у синхронізації наукових приладів із внутрішніми системами обміну даними, тому телескоп перейшов у безпечний режим.

Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання всіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели апарат у нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили 17 липня.