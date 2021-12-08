Компанія Pfizer опублікувала попередні результати дослідження: три дози вакцини нейтралізують варіант коронавірусу «Омікрон»

Новини

Leon Neal / Staff

Три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу нейтралізують варіант «Омікрон», який стрімко поширюється світом.

Про це свідчать результати попередніх лабораторних досліджень, опублікованих компанією Pfizer.

За даними дослідників, після третьої дози вакцини рівень титру антитіл, що нейтралізують вірус, зростає в 25 разів, якщо порівняти з двома дозами проти «дикого» або початкового та інших варіантів COVID-19.

Так, середній геометричний титр (GMT) нейтралізаційних антитіл проти варіанта «Омікрон» становив 154 (після трьох доз), 398 проти варіанта «Дельта» (після трьох доз) та 155 проти початкового штаму (після двох доз).

Водночас зазначається, що через те, що 80% епітопів у спайковому білку не схильні до мутацій у варіанті «Омікрон», дві дози все ж можуть захистити від важкого перебігу захворювання.

Виробники вакцини наголошують, що вводити третю дозу вакцини можна людям віком від 18 років не раніше, ніж через 6 місяців після отримання другої дози. Проте людей з імунодефіцитом бустерною дозою можна щепити вже через 4 тижні.

Окрім цього, компанії продовжують працювати над вакциною проти варіанту «Омікрон» для підвищення рівня та тривалості захисту від нього.