Компанія Pfizer опублікувала попередні результати дослідження: три дози вакцини нейтралізують варіант коронавірусу «Омікрон»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Leon Neal / Staff
Три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу нейтралізують варіант «Омікрон», який стрімко поширюється світом.
Про це свідчать результати попередніх лабораторних досліджень, опублікованих компанією Pfizer.
За даними дослідників, після третьої дози вакцини рівень титру антитіл, що нейтралізують вірус, зростає в 25 разів, якщо порівняти з двома дозами проти «дикого» або початкового та інших варіантів COVID-19.
Так, середній геометричний титр (GMT) нейтралізаційних антитіл проти варіанта «Омікрон» становив 154 (після трьох доз), 398 проти варіанта «Дельта» (після трьох доз) та 155 проти початкового штаму (після двох доз).
Водночас зазначається, що через те, що 80% епітопів у спайковому білку не схильні до мутацій у варіанті «Омікрон», дві дози все ж можуть захистити від важкого перебігу захворювання.
Виробники вакцини наголошують, що вводити третю дозу вакцини можна людям віком від 18 років не раніше, ніж через 6 місяців після отримання другої дози. Проте людей з імунодефіцитом бустерною дозою можна щепити вже через 4 тижні.
Окрім цього, компанії продовжують працювати над вакциною проти варіанту «Омікрон» для підвищення рівня та тривалості захисту від нього.
- Раніше вчені з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоровʼя заявили, що антитіла до коронавірусу, які утворюються після вакцинації препаратом від Pfizer, виявилися у 40 разів менш ефективними проти нового штаму «Омікрон».
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.