Дослідження: Антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон»

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Plastifikator x «Бабель»

Антитіла до коронавірусу, які утворюються після вакцинації препаратом від Pfizer, виявилися менш ефективними проти нового штаму «Омікрон». Їхня ефективність знизилася у 40 разів.

Про це пише Sky News.

Наразі це лише попередні дані дослідження, оскільки вакцину тестували на крові усього 12 пацієнтів з Південної Африки.

За даними учених, антитіла можуть бути у 40 разів менш ефективними проти штаму «Омікрон».

«Незважаючи на те, що його здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини», — зазначив вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоровʼя, професор Алекс Сігал.

За даними дослідження, антитіла людей, які вакцинувалися або перехворіли, були значно ефективнішими проти «Омікрону». Це може свідчити про те, що бустерні дози вакцин можуть бути ефективними проти нового штаму.