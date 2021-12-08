Дослідження: Антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
Антитіла до коронавірусу, які утворюються після вакцинації препаратом від Pfizer, виявилися менш ефективними проти нового штаму «Омікрон». Їхня ефективність знизилася у 40 разів.
Про це пише Sky News.
Наразі це лише попередні дані дослідження, оскільки вакцину тестували на крові усього 12 пацієнтів з Південної Африки.
За даними учених, антитіла можуть бути у 40 разів менш ефективними проти штаму «Омікрон».
«Незважаючи на те, що його здатність вислизати від вакцинних антитіл значна, вона не повна, і це хороші новини», — зазначив вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоровʼя, професор Алекс Сігал.
За даними дослідження, антитіла людей, які вакцинувалися або перехворіли, були значно ефективнішими проти «Омікрону». Це може свідчити про те, що бустерні дози вакцин можуть бути ефективними проти нового штаму.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.