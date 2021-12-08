Вчені з Гонконгу опублікували перший знімок штаму коронавірусу «Омікрон»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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The University of Hong Kong
Університет Гонконгу показав перше зображення штаму коронавірусу «Омікрон», яке зробили за допомогою електронного мікроскопа.
Знімок оприлюднили у середу, 8 грудня.
На лівій частині зображення — при малому збільшенні — пошкодження клітин з набряклими везикулами, що містять маленькі чорні вірусні частки. Праворуч — мікрофотографія з великим збільшенням. Вона показує агрегати вірусних частинок із шипами у формі корони на їхній поверхні.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували на всіх континентах, окрім Антарктиди.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.
- В Україні «Омікрону» поки немає. У ВООЗ закликають не панікувати через цей штам, смертей від нього ще не зафіксували.