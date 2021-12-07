ВООЗ: Обовʼязкова вакцинація — це «крайній захід» у боротьбі з пандемією коронавірусу

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Tim Reckmann / Flickr

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Європі Ганс Клюге заявив, що запровадженння обовʼязкової вакцинації проти COVID-19 буде останнім та крайнім заходом у боротьбі з пандемією коронавірусу.

«Обовʼязкова вакцинація є абсолютним крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпані всі варіанти підвищення рівня вакцинації», — сказав Клюге під час брифінгу.

Він наголосив, що ефективність обовʼязкової вакцинації дуже залежить від контексту країни, і необхідно враховувати довіру громадськості до влади перед тим, як вдаватися до подібного.

«Те, що прийнятно в одному суспільстві та спільноті, може не бути ефективним і допустимим в іншому», — додав чиновник.

Тим часом в Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років, але поки не дозволено робити бустерне щеплення. Наразі понад 40 тисяч дітей віком від 12 до 18 років отримали хоча б одну дозу вакцини, а загалом в Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення, а принаймні однією дозою — 44,2%.