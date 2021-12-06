В Україні посилили заходи безпеки для уникнення спалахів поліомієліту

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Міністерство охорони здоровʼя України посилює епідеміологічний нагляд для запобігання спалахів поліомієліту в регіонах .

Про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на постанову головного санітарного лікаря.

Лікарням у регіонах доручили проаналізувати виявлені за останні шість місяців випадки гострого в’ялого паралічу у дітей віком до 15 років. Ідеться про ті області, де показник випадків ГВП на 100 тисяч осіб менший за 0,01.

Кожного пацієнта з паралічем необхідно лабораторно обстежити для підтвердження або спростування діагнозу «поліомієліт». В разі остаточного підтвердження хвороби — медики повинні відбирати проби біоматеріалу в усіх осіб, які контактували з хворим.

Також лікарям доручили провести інформаційну роботу з батьками, які відмовляються вакцинувати від поліомієліту своїх дітей.

Керівники центрів контролю та профілактики хвороб Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України, серед іншого, мають розширити точки відбору зразків із довкілля (стічні води відділень інфекційного, неврологічного профілю) на територіях усіх областей.

Крім того, має бути проведений детальний аналіз даних щодо профілактичних щеплень проти поліомієліту серед невакцинованих дітей від 6 місяців до 15 років.