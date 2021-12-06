Авіакомпанію «Белавіа» від’єднали від міжнародних систем взаєморозрахунків для авіаперевезень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Andrew Milligan sumo / flickr
Білоруську авіакомпанію «Белавіа» від’єднали від міжнародних систем взаєморозрахунків для пасажирських (BSP) і вантажних (CASS) авіаперевезень.
Про це з посиланням на заяву Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) пише Zerkalo.io.
«Ми підтверджуємо, що авіакомпанія «Белавіа» була відсторонена від участі в програмі IATA з білінгу та розрахунків (BSP) і системи розрахунків за вантажними рахунками (CASS)», — заявили виданню в IATA.
У «Белавіа» ситуацію поки не коментують.
- Із серйозними обмеженнями «Белавіа» зіткнулася цього року після примусової посадки літака Ryanair у Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича. Тоді для літаків «Белавіа» небо закрили десятки країн.
- У листопаді на тлі міграційної кризи на кордонах ЄС, в організації якої звинувачують режим Олександра Лукашенка, в ЄС заявили, що заборонять «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній.
- 2 грудня США, Британія, Канада та Євросоюз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу. Під санкції потрапила і «Белавіа».
- Наступного дня в авіакомпанії повідомили, що через санкції наполовину скоротили свій флот.