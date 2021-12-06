У Росії зафіксували COVID-штам «Омікрон»

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У Росії підтвердили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

У Росспоживнагляді заявили, що штам виявили у двох громадян РФ, які повернулися з Південно-Африканської Республіки. Напередодні у відомстві повідомили, що коронавірус виявили у девʼятьох росіян, які повернулися з ПАР та Намібії. Усіх їх відправили до обсерватора.