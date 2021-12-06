США посилили правила в’їзду — скоротили термін дії тестів на коронавірус

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Roman Koester / Unsplash

У США ухвалили рішення посилити правила в’їзду для людей з усіх держав. Це стосується як вакцинованих, так і невакцинованих.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Нові вимоги стосуються лише тих, хто прибуває до країни літаком. Усі вони мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 24 години до в’їзду. Раніше тест був дійсним протягом 72 годин.

Ці правила розповсюджуються на всіх людей віком від 2 років. У США також нагадали, що до 18 березня в літаках, аеропортах, поїздах і автобусах продовжили масковий режим. Штраф за відсутність маски — $500—3 000.