Bloomberg: Туреччина таємно продала Україні більше дронів, аніж офіційно повідомлялося. Найближчим часом будуть ще поставки

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Україна отримала від Туреччини значно більше безпілотників Bayraktar, аніж повідомлялося офіційно. Найближчим часом українській стороні передадуть ще близько 20 дронів.

Про це з посиланням на власні джерела на заводі Baykar та серед турецьких чиновників пише Bloomberg.

За їхніми даними, з 2019 року Туреччина продала Україні десятки дронів разом із ракетами та станціями управління.

Окрім цього, наразі Туреччина та Україна домовляються щодо співпраці у питанні ракетобудування. Зокрема, Туреччина хоче створювати космічні ракети, схожі на українські «Зеніт-2». Такі технології можуть допомогти Туреччині розробити власні балістичні ракети.

Також турецькі чиновники зазначили, що така військова співпраця з Києвом не лише означає наявність постійного клієнта та постачальника технологій виробництва двигунів, а й додає Туреччині низку важелів впливу на Росію.