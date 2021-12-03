НАЗК перевірило декларацію глави СБУ Івана Баканова після витоку Pandora Papers

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації голови Служби безпеки України Івана Баканова, яку розпочали після публікації розслідування Pandora Papers.

У довідці НАЗК йдеться, що Баканов на момент вступу на посаду не був повʼязаний із офшорною кіпрською компанією Davegra Limited, проте у його декларації знайшли інші неточності.

Так, Баканов не вказав дані про свого сина і про майже 80 тисяч гривень вартості автомобіля Volkswagen Touareg, зареєстрованого на його дружину, але вказав інформацію про три банківські рахунки на суму 103, 304 і 28 гривень, які не підлягають декларуванню.

Голова СБУ заявив, що в декларації вказана фактично сплачена сума за авто, а документи, які це підтверджують просто «не збереглися». Річ у тім, що, за словами Баканова, машина коштує 475 550 гривень, але за даними Єдиного держреєстру транспортних засобів — 396 291 грн.

Тобто цифри відрізняються на 79 258 гривень, проте ця сума не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому Баканов не понесе відповідальності за порушення.