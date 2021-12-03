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«Талібан» видав указ щодо прав жінок в Афганістані: вони не предмет для перемирʼя, а вільні люди

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

AMISOM Public Information / Flickr

«Уряд» бойовиків руху «Талібан», який захопив владу в Афганістані, видав указ про права жінок. Документ 3 грудня опублікував речник «уряду».

Відповідно до нього:

Суди повинні враховувати правила при ухваленні рішень, а міністерства у справах релігій та інформації мають просувати ці права, йдеться в указі.

У документі нічого не вказано про право жінок на освіту та можливість для них працювати.