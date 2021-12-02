Велика Британія схвалила ліки від коронавірусу Sotrovimab

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Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одного препарату для лікування коронавірусу на основі моноклональних антитіл «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy) британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.

Про це повідомляється на сайт британського уряду.

«Xevudy (Sotrovimab) був схвалений MHR після того, як було визнано, що він безпечний та ефективний у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання», — йдеться у заяві.

Згідно з даними клінічних досліджень, разова доза моноклональних антитіл знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу на 79% у дорослих із групи високого ризику.

Також зазначається, що Sotrovimab є найбільш ефективним при прийомі на ранніх стадіях захворювання, тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом пʼяти днів з моменту появи симптомів.

Як і препарат Molnupiravir, він дозволений для застосування у людей з легким або середнім перебігом COVID-19, або принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкого захворювання: ожиріння, літній вік (понад 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

На відміну від «Молнупіравір», «Сотровімаб» вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Він схвалений для людей віком від 12 років та дорослих з вагою понад 40 кг.

Наразі регулятор з’ясовує, чи є препарат ефективним проти варіанту «Омікрон».