На Донбасі загинув український військовий
- Автор:
- Олег Панфілович
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Степанов Анатолій / УНІАН
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляє штаб ООС.
«Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», — заявили у штабі.
Протягом минулої доби російські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, вони дистанційно замінували околиці населеного пункту Марʼїнка, через що дістав поранення мирний житель.
У районі Шумів російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли», — підкреслили у штабі.
- За останні два тижні бойовики двічі обстріляли селище Невельське на Донеччині, пошкодивши сім житлових будинків (під час першого обстрілу постраждали девʼять будинків), обстріляли будинки мирних жителів у Катеринівці та Новозванівці, а також «накрили» з мінометів українських прикордонників біля пункту пропуску «Марʼїнка».
- 29 листопада бойовики обстріляли з артилерії околиці Станиці Луганської, Кондрашівки та Старого Айдару. Поранення отримали один цивільний та двоє військових. Штаб Операції обʼєднаних сил показав наслідки обстрілу Станиці Луганської.