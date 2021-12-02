На Донбасі загинув український військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє штаб ООС.

«Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», — заявили у штабі.

Протягом минулої доби російські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, вони дистанційно замінували околиці населеного пункту Марʼїнка, через що дістав поранення мирний житель.

У районі Шумів російські найманці вели обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли», — підкреслили у штабі.