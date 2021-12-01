Франція посилює правила в’їзду — тепер тест на коронавірус потрібен усім

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Уряд Франції ухвалив рішення посилити правила в’їзду через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». Вони стосуватимуться тих, хто в’їжджає в країну з-за меж ЄС.

Про це пише The Local.

Нові правила запрацюють з суботи, 4 грудня. Для в’їзду в країну усі повинні здати ПЛР-тест або тест на антиген за 48 годин. Це стосується і вакцинованих, і невакцинованих.

Водночас ті, хто приїжджають у Францію з іншої країни-члена ЄС, будуть здавати тест лише якщо невакциновані.

Франція пускає до себе лише вакцинованих туристів з України. Невакциновані українці можуть в’їхати лише за наявності «нагальної необхідності», яка не передбачає в’їзд з метою туризму.