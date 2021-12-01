Росія висилає дипломатів США, які перебувають у Москві понад три роки
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Росія вимагає від співробітників посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, виїхати з країни до 31 січня 2022 року.
Про це повідомила 1 грудня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
За її словами, така вимога є відповіддю на видворення 27 російських дипломатів зі США до кінця січня.
«До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники у загальній кількості, пропорційній до оголошеної Держдепартаментом цифри росіян», — додала Захарова.
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Від серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали покинути вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО згодом пояснив, що висилка росіян не повʼязана з якоюсь конкретною подією — РФ загалом посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили, що нормалізувати відносини з НАТО неможливо, і пообіцяли відреагувати.